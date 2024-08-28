知名Youtuber「Zamy奎丁」外型亮眼還有傲人身材，學生時期曾被封為「輔大豪乳女神」。去年新青安房貸政策上路，國內房市景氣超熱，奎丁也開始規劃買房，目標是台北市。當她看位在中山區的中古華廈時，部分網友看到一格局，紛紛勸退她。

奎丁今（28日）在threads再度重申，準備要在台北市買下一間2000萬以內的房子，因此展開看房之路，「從地點、格局到周邊環境，盡力不放過任何一個細節，也歡迎大家多多留言，給我這個買房小白一些建議。」

而奎丁6天前分享看房的短片，地點位於台北市中山區行天宮站附近，是間屋齡8.7年、格局2房1廳1衛、權狀坪數16.52坪、房屋坪數7.45坪的華廈，開價1880萬，等於每坪單價113.8萬。

奎丁看了一間開價1880萬的中古華廈，內部有夾層增建。（圖／IG@zamy_ding）

奎丁一進入屋內，發現無論是樓梯、走道、更衣間或浴室，空間都很小，但浴室有乾濕分離。而其中一房的天花板很低，「180cm會直接頂到頭」。至於客廳有夾層增建，身高168cm的奎丁走上樓，頭頂幾乎快碰到天花板，她認證：「170cm就不行」。

奎丁覺得這間中古華廈空間太小。（圖／IG@zamy_ding）

奎丁認為，這間的空間比較小，住起來有壓迫感，且若是雜物多一點，可能就走不出門，較適合獨居者，但她要跟媽媽一起住，就不符合需求。至於戶數，奎丁說這間是二樓，一層樓僅兩戶，總共六樓，算是很單純。

網友透過影片看了這個物件，點出夾層頗有壓迫感，紛紛留言：「隔著螢幕看滿滿的壓力，真的不要買，我住了我會憂鬱症」、「2000萬內應該可以多看看，這間沒有很優，適合出租當作投資，自用我會考慮多看幾間」。也有不少人給予意見：「建議雨天也要去看一下」、「如果預算內的話，真的可以往新北走，推板橋靠土城這邊！如果條件符合的話，可以看看浮洲合宜附近，交通真的方便」、「這個預算兩人住，如果一定要台北市門牌的話可以考慮北投、萬華、文山區；重視捷運的話土城；開車的話中永和新店沒捷運站的地方；不是朝九晚五上班族的話甚至可以考慮基隆：單價超低、吃的多、離台北不遠。」