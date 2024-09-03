台北市113年忠烈陣（公）亡將士秋祭大典，於9月3日在南港軍人公墓忠烈祠舉行，由市長蔣萬安擔任主祭，率市府各局處、區公所，偕同轄內國軍將領及軍人服務站、一江山戰役協會等各界代表暨烈士遺族家屬等300餘人與祭，同時由憲兵禮兵執行禮儀勤務，齊向國軍陣（公）亡將士暨公殞烈士致上最崇敬的緬懷與追思之意。

典禮開始前，蔣萬安除了向參與祭典的榮民遺眷致上誠摯的關懷慰問，並表示市府為了強化軍墓園區整體的保水、滯洪以及防災功能，今年也已經完了成水土保持改善工程，相信能帶來更安全的祭祀環境；同時也要求兵役局將園區管理做到最好，持續改善軍墓的設施及環境，讓家屬有更安全優美的祭祀空間。

秋祭典禮於上午10時30分正式開始，蔣萬安向先賢靈位上香、獻祭品，在司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，感念先賢們的英勇與為國犧牲的貢獻，氣氛平和肅穆；祭典結束後，逐一致贈市長慰問金給在場的遺族家屬，表達市府無限的感謝與關懷。接著前往一江山紀念碑，祭悼一江山戰役為國捐軀的先烈將士，並向遺屬一一握手致意慰問。

兵役局長李治安表示，台北市在每年軍人節辦理秋祭典禮，藉由隆重的追思儀式，表彰先烈先賢為國家社會的犧牲奉獻，也發揚慎終追遠的精神，讓全民一同感念有國軍的保疆衛土，才能成就今日和平與富足的社會；另外兵役局明年也將爭取園區道路修繕及電梯汰換的預算，來持續改善軍墓的設施，營造友善追思環境，提供更優質的葬厝服務。