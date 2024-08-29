為因應氣候變遷、超高齡社會等的問題，台北市衛生局29日舉行「2024台北市健康城市國際交流研討會」，此次活動以市政白皮書中「樂活宜居的環境」、「友善共融的社會」及「創新活力的經濟」為主軸。台北市長蔣萬安表示，健康不僅是醫療與衛生，更包含生態環境、交通運輸等新興概念，此次活動更呼應聯合國永續發展目標，盼能更進一步達「永續健康、希望首都」。

衛生局說，市內人口老化及都市化發展快速成長，市府團隊於2016年整合31處局處，成立健康城市暨高齡友善城市推動平台，並成功以台北市身分加入世界衛生組織 「西太平洋健康城市聯盟（AFHC）」會員；今年則持續以「強化安全網絡」、「低碳循環再生」、「共學共伴慢老」、「活躍身心健康」及「提升便利服務」，以城市治理、深耕社區及強化市民參與，提升市民健康與生活品質。

蔣萬安表示，「健康」不僅是醫療與衛生，更包含生態環境、交通運輸、社區安全、都市創新等廣義的健康概念，此次活動以「全民的健康與福祉」為核心價值，並呼應聯合國永續發展目標中的15項指標，強調健康公平性、社區參與、健康促進等，以強化跨部門合作與國內外城市交流，希望達永續推動健康城市。

衛生局說明，此次活動邀集各界人士參與，盼藉由各界學者交流，共創北市健康城市新藍圖，其中上午場邀請AFHC的代表性學者，分享香港、菲律賓及韓國等地區推動健康城市的經驗；下午場則呼應市政白皮書3大領域，融入5P（People、 Peace、 Partnership、 Planet, 、Prosperity）理念，展示市府團隊及合作夥伴的成果與創新成果。