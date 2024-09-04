台北市工務局衛工處代管的八里汙水處理廠在內政部國土管理署舉辦「112-113年度全國汙水處理廠營運評鑑」，在全國受評的25座水資源再生中心或汙水處理廠中脫穎而出，獲得優等的殊榮，評分86.1更是全國第一。

八里汙水處理廠長陳長佑表示，八里汙水處理廠於民國1994年完工，行政院委託北市衛工處自民國1997年6月代管啟用迄今已逾27年，每日設計可處理132萬噸生活汙水，將汙水處理至符合國家環保標準後，透過海面下6.6公里的海洋放流管放流至台灣海峽。

陳長佑說，八里廠是全國最大的汙水處理廠，設備項目及數量龐大，衛工處迄今已完成4期設備更新工程，採用更節能、效能更好的設備，讓八里汙水處理廠持續發揮大台北地區汙水處理排放功能，以保護海洋生態，為環境永續發展盡一份心力。

八里汙水處理廠長陳長佑表示，八里廠歷經近2年的努力，去年10月獲環境部頒發「產品碳足跡標籤證書」，處理每噸汙水碳排量僅150g，是全國目前5座取得碳足跡標籤證書的民生汙水處理廠中最低的廠，顯示衛工處推動節能減碳政策努力有成。

衛工處進一步說明，除了維持汙水處理效能，八里汙水處理廠為響應2050淨零碳排政策，透過設備更新及優化操作方法，降低廠區用電需求，更將汙水處理過程中厭氧消化產生的「沼氣」，轉換成甲烷用來發電，預計明年可完工運轉600kW沼氣發電機，每年可產生420萬度的綠電，供全廠使用，減少碳排放量超過200萬公斤、節省公帑超過千萬元。