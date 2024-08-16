台北自來水事業處與其工程團隊以友善環境、降低碳排工法，克服工程風險並兼顧優良工程品質辦理「一清幹線備援幹管統包工程」與「2023-2024年不斷水連絡及制水閥增設工程」，16日獲台北市2024年度公共工程卓越獎肯定。

北水處表示，「一清幹線備援幹管統包工程」因既有的清水輸水幹線已啟用逾40年，為因應未來捷運工程施作管線遷移衝擊及減低供水風險，建立雙幹管相互支援機制，降低大台北供水潛在風險及成本，進而提升供水穩定與安全性，更獲水利工程類第一級工程肯定。

「2023－2024年不斷水連絡及制水閥增設工程」，北水處則說，汲取國內與日本廠商經驗，自行設計監造小口徑不斷水工法，配合供水管網改善工程，於施工時無需停水，具有省水節能減碳等優點，施工後更加速執行管線汰換工作，以減少大範圍停水之衝擊，獲水利工程類第三級工程肯定。

北水處說明，建置兩大工程，不僅讓大台北地區整體供水系統穩定，也降低工程施作造成的外部影響、建立新式防護系統、落實作業安全管理；在設計及監造履約管理中，持續提升硬體建設及軟體人才培育，不斷為用戶追求更高品質的台北好水，達永續傳承。