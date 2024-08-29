「2024台北國際滑水公開賽」將於30日至9月1日社子島迎星碼頭盛大展開，吸引來自10國的好手還台參賽，不料今(29)日在架設舞台時，有工作人員不甚落水，目前還在搜救中；台北市體育局表示，現正全力配合現場救援工作、釐清事故原因，並令廠商暫停施工，後續則會同相關單位釐清廠商作業程序。

據了解，該事件發生在今日中午12時42分，當時正在架設「2024台北國際滑水公開賽」活動現場，不料有工作人員在佈置會場時，因不明原因落水。

體育局表示，將持續配合搜救工作及警方調查，並給予家屬必要協助與支持，後續則會同相關單位釐清廠商作業程序，若確有缺失，除將予以究責、依法開罰外，並嚴格要求負起賠償的責及妥處後續事宜，未來也將列為黑名單、永不予合作。

體育局說明，「2024台北國際滑水公開賽」由中華民國滑水總會、體育局及台北市滑水協會共同主辦，30日至9月1日賽事期間均投保公共意外險，並設置救護車及消防人員待命，以維活動安全。

體育局呼籲，民眾至水域遊憩活動，須穿著救生衣於安全水域下水，另碼頭及河域等標示有「禁止進入」、「請勿擅闖」等標語，請遵守相關安全規範，確保自身與他人安全。