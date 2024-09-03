知名餐旅集團3日被周刊爆料，某陳男主管多次性騷擾C女員工。陳男今日也發出3大聲明駁斥，指稱C女對台北市勞動局申訴內容都是扭曲事實的惡意指控，已依法提出救濟。對此勞動局證實，陳男現正向勞動部提起訴願，並表示申訴人後續若有法律扶助需求，可向勞動局提出申請。

根據鏡週刊的報導，陳男多次性騷擾女員工，像下班奪命連環叩示愛、專程送雞湯到她家探病等，甚至在被陳妻抓包時，陳為安撫妻子，與C小姐達成協議，讓她不用到公司上班照領薪水，事後卻再次被陳妻發現，要求她走人。

對此陳男今日也透過集團發出聲明表示，C女對勞動局的申訴內容，皆為扭曲事實的惡意指控，他已在律師陪同下，對勞動處完全坦誠雙方往來的事實、嚴正否認不實指控，並對局處完全採信C女片面說詞，深感無奈。

陳男說明，他坦蕩說明事件真相，希望周刊秉持事實報導，對於周刊完全採信C女片面之詞，未經事實調查之報導，對他與集團造成名譽傷害深感遺憾。周刊以逸脫勞動局認定的事實範圍，自行杜撰出各種奇奇怪怪的不實敍述，該等逸脫範圍均無所本。

陳男認為，勞動局在本案的處理程序，讓被申訴人處在資訊完全不透明的情況，極易被有心人士所利用，他已依法律途徑提出訴願程序，捍衛本人名譽。對於相關人等的妨害名譽行為，他也會依法追究，全力捍衛本人名譽。

勞動局回應，今年4月間受理申訴後，依《地方主管機關受理工作場所性騷擾事件申訴處理辦法》調查完成並依法處分完畢；受裁處人現正循行政救濟管道向勞動部提起訴願。相關案情細節，勞動局說，呈上條法規應予以保密，故未對外多作說明；申訴人若後續有法律扶助需求，則可再向勞動局提出申請。

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