觀傳局將結合曼谷的嘟嘟車換上全新的台北城市宣傳外觀，以當地民眾喜愛的台北美食「小籠包」和經典地標「台北101」吸引消費者目光。（台北市觀傳局提供／劉瑋晴台北傳真）

為積極拓展疫情後的新南向觀光市場，台北市觀光傳播局特別選在泰國曼谷的兩大繁華地區「拉瑪四路（Rama 4）」和「暹羅商圈（Siam）」，以「小籠包」和「台北101」為主題，投放大型戶外廣告。此外，還在當地的交通工具嘟嘟車與吉普尼車上進行移動式宣傳，預計10月邀請泰國和菲律賓的知名網紅來台踩線，進一步延續推廣熱度。

近日，英國知名刊物《Time Out》發布了2024年全球「夜生活」最佳城市榜單，台北在亞洲城市中名列第二。美國著名旅遊雜誌《Travel ＋ Leisure》也將台北評為亞洲最實惠的城市。觀光傳播局表示，為了持續強化新南向觀光市場的推廣，今年特別選擇在泰國曼谷和菲律賓馬尼拉這兩大都會區刊登大型戶外廣告，吸引當地民眾的注意。

觀傳局指出，拉瑪四路車流量大、人口密集，且能通往多處商業區，是精準觸及當地白領上班族的理想地點；而暹羅商圈不僅聚集了眾多購物中心，還位於泰國第一學府朱拉隆功大學附近，這裡是曼谷最具代表性的人潮聚集地，預期能有效提升宣傳的廣度與深度。

此外，觀傳局今年也在菲律賓首都馬尼拉的兩個精華地點刊登台北的廣告。其中一處靠近商業區內的大學，能有效觸及年輕族群；另一處則鎖定高消費族群，選在馬尼拉最頂級的購物中心「博尼法喬堡購物街」，以當地民眾喜愛的台北美食「小籠包」和經典地標「台北101」來吸引菲律賓消費者的目光。

觀傳局進一步說明，接下來將結合曼谷的嘟嘟車和馬尼拉市區的吉普尼車，共計100台，這些車輛將換上全新的台北城市宣傳外觀，穿梭於泰國與菲律賓的首都市區。這項推廣計劃還包括2025年雙北世壯運的宣傳，預計於10月邀請泰菲兩地的知名網紅到台北踩線，持續推動台北觀光熱潮。