中信金來勢洶洶，展現搶親新光金的決心！財信傳媒董事長謝金河把新光金形容成台灣第一名模「林志玲」，認為其擁有雄厚的土地資產、每股淨值仍有16.53元，加上市值逾2千億元。中信金此次表現出志在必得的態勢，或許正是看中了這些潛在的戰略性價值。

謝金河在臉書以「雙龍搶珠：金控整併的最後一場大戱」發文，指出這幾天，新光金控突然成了全台焦點，除了一直以來將新光金納入拼圖的台新金，被迫端出一股換0.6022股的換股比例，最後一刻跳出來搶親的中信金控也提出收購計畫，以每股14.55元，預計收購51%，形成雙龍搶珠的景象。

他提到，很長的時間，新光金控都籠罩在負面新聞中，除了經營績效不佳，資本適足率（RBC）亦未達標，必須強制增資；前董事長吳東進不久前才被移送法辦。在外界的眼中，新光金控不是一家好企業，但此次台新金與中信金卻積極爭取併購，展現出非娶到不可的決心。

謝金河表示，幾個月前，一位金融界大老級人物問他，怎麼看新光金及京城銀行？他援引顏炳立常掛嘴邊的話回應說，「京城銀行好比如花，新光金則是林志玲」。儘管新光金頻頻捲入負面新聞，但從不同角度切入，新光金仍具有三大戰略優勢。

一、新光人壽的創辦人吳火獅和國泰人壽的蔡萬春都是早期壽險業的先驅，吳火獅的夥伴吳家錄天生對土地敏感，新光擁有的土地資產品質非常卓越，今天大家在信義區A字開頭的大樓，很多都是新光的。後來像吳東進一千多元買宏達電，是用賣這裡的大樓來抵的。未來新光金換一個懂得經營的團隊，要重振雄風是有機會的。

二、新光金儘管經過很多曲折，但是到今天，每股淨值仍有16.53元，市值2136億元，相對靠債券交易獲利的京城銀行市值597億元，這個價值是不同的，這也是我說的林志玲和如花的差別。

三、這些年，台灣金融業整併最後拼圖逐漸浮現，現在富邦金市值1.1583兆，國泰金9002億，中信金是老三，市值6495億元，如果新光金納入中信金，只要假以時日，台灣前三大金控市值都會過1兆元。中信金這次擺出非要不可的架勢，可能是看到這個未來的戰略價值。

謝金河強調，台灣過去的二次金融改革，傳出很多弊案，究其原因，是政商密室協商。這次主管機關嚴守分際，值得肯定。不管新光金最後花落誰家？相信新光金明天會更好！