苗栗縣政府文化觀光局與苗栗縣觀光協會協力辦理「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選。（謝明俊攝）

為建立「苗栗特色好物」在消費者心中獨特的品牌形象與價值，苗栗縣政府文化觀光局與苗栗縣觀光協會協力辦理「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選年度人氣大賞，將從113年9月01日起至9月20日止，透過「愛玩苗栗」平台進行網路票選，選出年度人氣大賞，凡參與投票民眾有機會獲得iPhone 15pro等多項精彩好禮。

縣長鍾東錦表示，藉由推動「苗栗特色好物－苗栗金選」徵選活動，遴選2024－2025苗栗金選「十大好食」、「十大好物」、「十大好店」、「潛力好食、好物、好店」，為讓民眾對於苗栗金選的產品與店家更加認識，特別推行「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選年度人氣大賞，藉由「愛玩苗栗」平台進行網路人氣票選，民眾加入「愛玩苗栗」會員，除了能進行投票外，還能輕鬆搜尋苗栗18鄉鎮市分門別類的食、宿、遊、購、行項目，每個鄉鎮幾乎都有超過100家的特約商家，18鄉鎮市就有超過1800個優惠方案，無論是泡湯券、採果優惠、咖啡折價券、租車…等優惠，讓民眾能暢遊苗栗，感受苗栗的好玩、好吃、好買、好划算。

苗栗縣政府文化觀光局與苗栗縣觀光協會協力辦理「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

文觀局表示，「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選年度人氣大賞將從113年9月01日上午00時00分起至9月20日晚上11時59分止，民眾使用智慧裝置加入「愛玩苗栗」官方line，點選連結進入官網，加入會員後進行投票，每日皆有10票，不限類別可投票給心中的苗栗金選好食、好物、好店。凡參與投票之民眾皆可獲得抽獎機會，抽獎獎品豐富，包括「iPhone 15pro 258G」、「享沐時光酒店住宿劵」、「馥鬱金鬱金香酒店住宿劵」、「西湖渡假村住宿劵」、「鐵道自行車體驗卷」…等多項好禮，歡迎大家踴躍上網票選出心中的苗栗金選。

苗栗縣政府文化觀光局與苗栗縣觀光協會協力辦理「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

透過「苗栗特色好物－苗栗金選」網路票選年度人氣大賞活動，展現苗栗金選的獲選伴手禮與特色店家「好玩、好吃、好享受」的魅力，由縣府領軍帶領在地商家，為苗栗縣內優質的伴手禮與特色好店，共同攜手、行銷苗栗特色魅力，展現苗栗在地伴手禮與觀光旅遊亮點。