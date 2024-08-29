惠風舞蹈工作室《編出客家夢－那些編舞家沒說出口的》即將在31日開演。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局推動苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫，藉以提升縣內傑出演藝團隊能見度，惠風舞蹈工作室《編出客家夢－那些編舞家沒說出口的》將於8月31日周六下午2時30分ヽ晚上7時30分，假苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳演出，採售票入場，票價300元，現正於Opentix售票系統熱賣，有興趣的民眾請把握最後期限購票，以免向隅。

本次新作《編出客家夢－那些編舞家沒說出口的》將編舞家在創作過程中所經歷的困難與疑惑，以詼諧有趣的戲劇與舞蹈，呈現其腦內天馬行空的創意發想；更首度實驗，改變既有的單面向空間形式，以環繞式的黑盒子實驗劇場呈現。同時也在演員、舞者移動走位的安排ヽ情緒轉換或戲劇張力ヽ語言表達與戲劇象徵等元素，做出異於傳統的重大改變。嘗試將觀眾抽離充滿距離感的觀眾席，置身於舞台空間，近距離感受表演者細膩的演技與沉浸的情感交流。

打破以往單一面向形式，以黑盒子設計內容，去除框架與距離的隔閡，使觀眾更能聚焦在戲份與舞蹈技巧，不但凸顯演出者，也可幫助觀眾集中精神接收編創者欲傳達之理念，期望以黑盒子實驗劇場的呈現手法，讓演出更貼近觀眾，也使苗栗引以為傲的客家文化，用現代演出手法接觸並吸引年輕世代，引領更多人走進客家、感受客家。

惠風舞蹈工作室成立於民國80年，積極投入舞蹈創作、海峽兩岸民族舞蹈文化交流及國際藝術節文化交流活動，編排深具特色的舞作，巡迴國內外各地演出。本次將透過語言與身體挖掘苗栗及客家的故事，探索我們與台灣這塊土地的關聯。「那足以讓身體釋放生命力量的地方，究竟是哪裡？又為何是這裡？」希望透過肢體去揣摩、去發掘並展現苗栗這座城市的文化底蘊。試問自己為何而舞？其中的文化與情感，在當代又是如何被觀看，及被感受呢？