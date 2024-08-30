桃園市113學年度小一新生人數共2萬411人，相較去年減少1598人，其中復興區光華國小僅1人報到，仍結合泰雅族的傳統，辦理迎新活動，讓學生射箭、拔智慧毛、小米傳承等動，學習泰雅族的文化傳統。（光華國小提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市113學年度小一新生人數共2萬411人，相較去年減少1598人，其中復興區光華國小僅1人報到，仍結合泰雅族的傳統，辦理迎新活動，讓學生射箭、拔智慧毛、小米傳承等動，學習泰雅族的文化傳統。

教育局表示，桃園訂有人數在50人以下就啟動裁併校規畫的機制，但考量學校是地方的教育、文化及運動中心，近年均未有裁併校情形，並協助偏鄉小校活化教學，藉此吸引學生入學，教育局輔導偏遠學校辦理學校型態實驗教育，以活化偏鄉教育，今年亦有光華、羅浮、長興等復興區學校轉型為實驗學校。

今年8月1日填報113學年度小一新生人數總計2萬411人，相較去年度2萬2009人，減少1598人。113學年度復興區光華國小新生僅1人，為桃園市新生人數最少的學校，另復興區義盛國小、長興國小及巴崚國小均為4人，併列學生人數第2少的學校、新屋區東明國小新生人數6人為第3少的學校。

光華國小校長黃進成說，目前共國小10人，幼兒園9人。雖然僅1位新生，但仍有結合泰雅族的傳統，辦理迎新活動，讓學生射箭、拔智慧毛、小米傳承等動，希望學生能快樂學習、了解泰雅族的文化傳統。