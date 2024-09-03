新北市三峽區插角國小113學年度轉型為全台首座公立森林實驗小學，以「插角悠森學Grit韌我行」探索校本特色課程，今（3）日教育局長張明文參與揭牌儀式，他說，插角國小是新北第9所實驗小學，每所學校各具不同特色，豐富新北學子的學習，也滿足家長的教育選擇權。

教育局說，課程以「人文悠森學、生態悠森學、戶外悠森學、行動悠森學」四個主軸課程設計，採全校、年段、班級及混齡共學的實驗課程。揭牌儀式上學生透過表演展現學習成果。

校長宋宏璋分享，課程以人文、生態、戶外以及行動實踐等多元化的創新實驗教育模式，打破傳統的教室界限，讓全世界都成為學生的教室，培養學生的創新思維和韌性毅力，也因此在112學年度以「插角悠森學 GRIT韌我行」方案榮獲教育部教學卓越金質獎的肯定。

教育局表示，隨著實驗教育模式的多元化，教育局也持續為偏鄉地區挹注教育資源，推動混齡教學、小校轉型、區域共學聯盟及發展偏鄉特色雙語實驗課程，持續優化偏鄉教學硬體和數位載具，縮短城鄉數位落差。