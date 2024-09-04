新竹市香山區1間國小附幼3日午休時間，竟有1名3歲小童跑到路上，被網友目擊全程，並在臉書社團「新竹大小事」寫下事件經過，半小時後學校才有老師出來找人並將男童帶回學校。對此，校方表示，已主動聯繫家長，未來將強化校園警衛門禁管理，落實校園安全巡視工作。

網友在臉書社團「新竹大小事」指出，昨天中午12點多，他騎車從景觀大道右轉往頂埔路，卻看到年約2、3歲的男童站在路中間，周遭沒看到大人陪伴，也不見家長來尋人。他和後方轎車立刻停下，將男童帶到路邊後報警。

網友指出，警方也到場後，調閱周邊監視器，下午1時許，才見到1名老師從國小跑出來，自稱是國小附幼老師，也打電話向校方回報「找到了」，但網友認為，男童在校外已經半個小時老師才出現，「真的很扯！」

針對此事，該校校長表示，昨天午休前，幼兒園老師帶幼兒上廁所，另1位老師在回覆家長的電話，沒有發現男童離開班級活動範圍，老師回班級清點人數時，發現男童沒在隊伍內，立即進行全校和校外的搜尋。

校長也強調，未來會加強校園警衛門禁管理，落實校園安全巡視工作，強化幼兒園的應變和安全管理措施，同時校方已經聯繫家長提供必要的關懷與協助。