新北市汐止區青山國中小因臨近山區，每逢大雨學校與周邊常出現積淹水狀況，為了改善學子學習環境，新北市水利局投入7000萬規畫校園透水保水工程，預計在學校操場下方新設4500噸的滯洪池，盼改善淹水情況，工程預計2025年完工。

水利局表示，青山國中小因臨近青山路積淹水點，加上學校後方山區逕流水過大，導致學校有部分積淹水情形，為改善淹水狀況，水利局規畫在操場下方新設約4500噸的地下滯洪池，以基地自行保水方式的低衝擊開發理念，降低周邊地區排水系統的負擔，預期可有效改善校園周邊淹水情形。

水利局指出，工程原已於今年7月上網招標，但經過兩次流標後，水利局檢討標案並依市場行情適當調增預算後重新上網招標，若順利發包，工程預計明年就會完工。

新北推動校園透水保水工程多時，水利局指出，工程會優先選定鄰近一積淹水熱點區的學校施作。第一個推動工程的學校是三重高中，但因當時沒有經費，僅設計滯洪量420噸，受極端氣候影響，三重高中附近在去年仍出現淹水情況，水利局為此辦理優化工程。

另外逢雨幾乎必淹的板橋浮洲地區，亦由水利局評估是否在華僑中學辦理透水保水工程中，水利局指出，相關經費將向國土署爭取補助後辦理設計發包作業。