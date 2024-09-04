台灣「羽球王子」王子維在2024台北羽球公開賽男單首輪經過3局激戰，22比20、9比21、21比19擊敗香港選手陳延澤，成功晉級到16強，過去在台北公開賽最佳成績是亞軍，他期許今年能站上頒獎台最頂端。

王子維雖然未能取得今年巴黎奧運參賽資格，不過以一哥周天成陪練員身份，也體驗了奧運氛圍，他說：「這趟去巴黎很開心參與到環境，當下的氛圍跟一般巡迴賽是不一樣的，自己也覺得很可惜沒能參加這次巴黎奧運，藉著這次參加看到環境，期許自己下一次可以再去。」

至於幫助周天成的部分，王子維表示主要是輔助角色，盡量配合周天成、讓他把自己的狀況調整到適合比賽的階段，也透過奧運資格積分期結束後這一、兩個月時間好好訓練，針對肌力、耐力調整，訓練過程也更苛刻，他更笑說：「大家都說我變壯了，那我就是有變壯。」

能夠在地主球迷面前出賽，王子維也很享受現場氣氛，連換衣服都可以讓球迷鼓譟，王子維回應：「平常巡迴賽不會有這麼多觀眾有不一樣要求，我還蠻享受在自己家比賽的感覺，不過當時我本來就要換衣服，聽到聲音後就覺得更要換，是有趣的心情轉換。」

王子維晉級2024台北羽球公開賽男單16強。（陳信翰攝）