一起挑戰巴黎奧運羽球混雙的葉宏蔚／李佳馨，超級300系列台北羽球公開賽是兩人奧運首場合體的賽事，32強賽以21比11、22比20直落二擊退從會外賽闖觀的曾敏豪／謝沛珊，讓打上午首場賽事的兩人可以早點休息，為明天16強賽事好好準備。

葉宏蔚／李佳馨在巴黎奧運羽球無緣8強，回到台灣後李佳馨動近視雷射手術，稍微休息一小段時間，葉宏蔚暫時和詹又蓁搭檔混雙，打了日本公開賽、韓國公開賽兩站比賽，昨天才合體練球適應場地，今天就下場比賽，目前世界排名第10、為大會混雙頭號種子的兩人，27分鐘就收下勝利。

葉宏蔚認為，李佳馨、詹又蓁兩位女將特性不同，需要時間適應一下，台北公開賽後會和李佳馨繼續拚戰超級500系列香港公開賽及超級1000系列常州公開賽。

近期跟男雙好手李洋一樣都動近視雷射手術的李佳馨，透露原本近視350度跟400度，目前定期回診跟點眼藥水術後保養，回到賽場後她笑說：「看得到球，不過隔網對手的臉有點糊，但這樣也不錯，我就是專心看著球就好，不用想太多。」