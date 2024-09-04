彭姓男子明知自己身為新竹市東區區公所列管的役齡男子，卻在指定徵兵檢查當天無故缺席。新竹地院審理，依《妨害兵役法》判處2月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，新竹市東區區公所排定彭男應於2023年5月18日接受徵兵檢查，該份函件並於同年4月17日由祖母收受後轉交彭男。對此，彭男向區公所申請在桃園市代檢，卻沒想到他意圖躲避兵役，屆期無故未前往台北榮民總醫院桃園分院接受徵兵檢查；案經新竹市政府函送地檢署偵查，彭男對犯行坦誠不諱。

新竹地院審理，審酌彭男明知自己身為役齡男子，應依法辦理徵兵處理，卻怠於履行服兵役義務，於徵兵檢查無故不到，導致兵役業務專責機關無從辦理徵兵處理，危害徵兵制度，所為實屬不該，衡量其犯後坦承犯行、犯後態度尚可，因此判處2月有期徒刑，得易科罰金。