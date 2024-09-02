【全程字幕】邵琇珮畏罪潛逃？蔣萬安曝政風處已聯繫 揭京華城案判刑確定將停工 @ChinaTimes

前台北市長柯文哲、前副市長彭振涉入京華城案，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回、彭收押禁見，另，北院指出都委會執祕、前都發局總工程司邵琇珮畏罪潛逃。台北市長蔣萬安表示，邵琇珮依規定請假到9月1日，已要求政風處主動聯絡邵、掌握狀況，而京華城案若有起訴判刑確定，違反《都市計畫法》將停工。

台北市副市長李四川則證實，邵琇珮已經返台，目前尚未被檢方約談；邵今早也傳訊息給李四川，表示被指控畏罪潛逃完全不實，並強調會主動向政風處說明。

蔣萬安指出，邵琇珮依規定請假到9月1日，已要求政風處主動聯絡邵、掌握狀況，一定依照《公務員懲戒法》、《公務人員考績法》相關規定辦理，卲作為關鍵人物，相關詳情之後由檢調說明。

至於京華城案未來是否會停工，蔣萬安強調，事實到哪相關進度就會隨之因應，將持續密切關注，有起訴判刑確定違反《都市計畫法》將停工。

另，柯文哲昨聲稱，市長不應過問單一個案，因此完全不知道容積率840％一事，是今年3、4月輿論討論後，才首次知道容積率840％，但社民黨議員苗博雅在柯卸任前總質詢就曾提及此事。蔣萬安重申，本案已經進入司法調查，尊重司法調查，也不希望干預司法偵辦，市府秉持全力配合檢廉調查，希望盡快釐清事實、還原真相、勿枉勿縱。

此外，副市長李四川也說，邵上午6時許有用Line傳訊息給他，人已回台，是檢調沒有約談。

★未經判決確定，應推定為無罪。