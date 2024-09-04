京華城容積獎勵爭議，近日北檢持續約談當時有牽涉該案的北市府公務員。其中都委會執行秘書邵琇珮被外界指稱是京華城案的關鍵人物之一，雖被檢調約談後無保請回，但邵仍已向市府請假一周，也被調離執秘一職。對此台北市長蔣萬安4日受訪時也直言，希望司法能夠盡快釐清各項事實，市府秉持勿枉勿縱的原則，但對於堅守崗位、守法守紀的同仁，市府也是會予以支持。

國民黨台北市議員鍾小平指出，現任副秘書長張溫德的參事劉秀玲，當時曾任都委會的執行秘書，但因為抗命拒絕放寬京華城容積而被打入冷宮，就是柯文哲秋後算帳。對此蔣萬安則回應，案子已經進入司法階段，北市府一貫的態度就是配合檢調偵辦，釐清事實還原真相勿枉勿縱。

蔣萬安也強調，一但發現公務員有違法的行事，當然一定依法追究、絕不寬貸。但如果最後還原事實真相後，對於堅守崗位、守法守紀的公務同仁，市府也會予以支持。

而針對邵琇珮被點名是京華城案關鍵人之一，雖然經檢調約談後無保請回，但仍自行請假一周。蔣萬安也表示，在釐清相關事實之前，已經將邵琇珮調離都委會執行秘書一職，接下來也希望司法偵辦能夠盡快釐清各項事實。