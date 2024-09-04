京華城容積獎勵爭議近日持續延燒，而針對京華城現階段要改建成商辦的工地，不少議員都提出意見，除了勒令停工外，也有議員建議拆除以及繳交保證金等手段。對此台北市長蔣萬安4日上午受訪時表示，北市府都會依法來辦理，事實到哪就處理到哪，他也已經要求都發局針對接下來各種狀況，研擬各項應變方案。

針對京華城案容積獎勵爭議，近日也蔓延到現任蔣市府的部分局處官員。曾任柯市府時期都發局長的現任工務局長黃一平，也被質疑當時在接任都發局長前，曾於威京集團旗下的中華工程擔任董事長特助。對此蔣萬安也替黃一平緩頰，強調京華城案的很多程序都發生在他到職之前，就任後也都有自行申請迴避，也呼籲外界還是要秉於事實來評論。

至於針對京華城改建案後續如何處理，議員也紛紛建議採取停工、拆除、繳交保證金等手段。對此蔣萬安也表示，已經要求都發局，針對接下來各種狀況研擬各項應變方案。最重要就是一切依法來辦理，所以一但起訴判刑確定就會依法處理，會密切關注整個案件的發展，事實到哪就會處理到哪。