台北市政府青年局打造「青年學堂」品牌，先前已與味全龍球隊合作，開創運動產業課程，本次則攜手松山文創園區，推文創產業培育系列活動，自9月3日起開始免費報名，課程包含店家分享品牌經營歷程、品牌成立規畫和資源以及探討文創工作者財務面等。

青年局長殷瑋表示，松山文創園區曾是製菸廠，松菸團隊過去10多年來不僅用心於空間規劃與經營，也運用獨特的輔導方式培育文創人才、扶植文創品牌，更推動青年參與「Idea Taipei」公共事務。

殷瑋指出，本次與松菸合作辦理「文創產業培育系列活動」，借重松菸培育文創人才經驗，期待透過一系列講座與體驗工作坊，提升青年對文創產業的知能，拓展工作視野與啟發創造力，培養青年提升多元能力。也希望未來能和松菸有更多資源串連與合作的機會，為青年提供更多創新與發展的機會，。

本次系列活動將於自9月3日起開始免費報名，9月至11月間舉辦5場講座與體驗工作坊，包括「你認識的松山文創園區在哪裡」園區導覽，「二次運球」永續循環手作課程，「文創品牌進化論」邀請進駐松菸的風格店家分享品牌經營歷程。

此外，講座「從零開始的文創新手指南」介紹文創產業品牌成立的規畫和資源，「懂賺錢才是王道」探討財務面基本要素，「海內外文創策展心法」藉專業策展人分享台灣文創國際策展經驗。