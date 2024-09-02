新北市青年局、文化局與經濟發展局共同推出首次「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，今（2）日起至10月2日開放新莊店家申請，入選店家將享有專業顧問與設計團隊服務，協助店家打造符合老店底蘊又具創意的新形象，全面升級品牌、店面、商品設計，預計10日將舉辦實體說明會。

為協助老店接軌新世代，新北市府跨局處推出「青年再創．老店新妝」新莊廟街特色店家再造示範計畫，只要是在新北市新莊廟街商圈及周邊店家範圍內，不論是糕餅糖果業、傳統工藝、小吃或餐飲業、中藥青草業、服飾及輔料業、雜貨、生活百貨業、玩具業等等，已經營超過3年以上即可申請。

新北市青年局長邱兆梅表示，新北市政府盼藉由青年創新設計能量，希望為老街打造新文化魅力。誠心邀請願意參與改變的在地商號參與，攜手為廟街帶來新氣象。

青年局提醒，「青年再創．老店新妝」新北市新莊廟街特色店家再造示範計畫自9月2日至10月2日開放報名，歡迎位在新莊廟街範圍且經營3年以上的店家提出申請，通過評選的店家，將會有專業顧問團將獲得品牌輔導、設計改造與行銷資源。歡迎有意願升級的店家報名參與，共同帶動新莊廟街新生再創。

【青年再創．老店新妝-新北市新莊廟街特色店家再造示範計畫 說明會】

時間：9 月 10 日（週二）下午 2：00-4：30

地點：劉戀藝文空間一樓演藝廳（新北市新莊區中正路61巷1-1號）

報名網址：https://ntpcyouth2022.pse.is/6d77uy

備註：說明會需事先報名，因現場座位有限，請有興趣的店家以 1 位名額為限。