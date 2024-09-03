台中市議會副議長顏莉敏等人到場共襄盛舉。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

百年首次建醮！建廟迄今近140年的台中市定古蹟大甲文昌祠，於2016年至2019年展開修復，並於2020年修復竣工，今天起至9月6日依民間習俗展開為期4天的祈安圓醮大典，藉此酬謝神恩並祈求眾神庇佑風調雨順。

台中市議會副議長顏莉敏、市議員施志昌、楊啓邦、民政局長吳世瑋、文化局專門委員潘美君、市府顧問蔡壁如、大甲區長顏金源、大甲區農會理事長洪德次、前台中縣議員黃瓊仁、大甲區里長聯誼會長黃火塗、孔門里長吳柏坤及在地各里長等人到場共襄盛舉，眾人出席「預告上蒼」科儀開香，虔心參拜祈求「五文昌」庇佑國泰民安、風調雨順，並祝醮典圓滿順利、萬事大吉。

今天大甲文昌祠周邊掛起紅燈籠，並於山門口搭設牌樓及插立關東旗，醮典氣氛十足，伴隨陣陣樂聲，「預告上蒼」科儀於蘆洲南泉明法壇道士的唱誦中揭開序幕，顏莉敏等人與文昌祠圓醮主委吳柏坤率領各大斗首、在地里鄰長及信眾循古禮參拜祝禱，科儀歷時40分鐘禮成，場面莊嚴隆重。

吳世瑋表示，大甲文昌祠走過百年歲月，經歷地震等災害，有漏水、屋頂塌陷等問題，在展開修復竣工後，今天舉行入火安座儀式，今年則依民間習俗接續辦理圓醮活動，也是文昌祠創建百年來，難得一見的盛大醮典。

大甲區長顏金源指出，大甲文昌祠是台中市唯一由公部門管理的公寺廟，文昌祠建廟迄今近140年，主祀文昌帝君，當地人習慣稱為孔子廟，是地方重要的信仰中心，歷年來都有許多考生及社會人士前來參拜，祈求考試順利，廟內的紅榜區可以看到金榜題名的考生來還願，公所也培植地方導覽的導師，於假日提供導覽服務，持續活絡在地重要歷史古蹟，使「文化立鎮」的大甲，保持文風於不墜。

大甲區公所說明，此次祈安圓醮大典首場科儀為「預告上蒼」，並豎立燈篙恭迎神祇前來賜福信眾；9月4日則前往大甲鎮瀾宮、北門福德祠、大甲城隍廟及日南慈德宮「請神入壇」，邀請神尊鑑醮；9月5日子時進行「引鼓入醮」，象徵醮壇內科儀正式開始；9月6日辦理「酬謝三界」及「普渡開香」，普渡預計於當日下午4時辦理，歡迎民眾自備普品前往。