台中市大安區部分道路老舊破損，立法委員蔡其昌接獲民眾投訴，2日邀集相關單位及地方民代到大安區南勢厝路會勘，並爭取交通部公路局全額補助大安區南勢厝路道路改善工程，近期內將核定補助，工程總經費約440萬元，工程預計8月發包、今年底前完成。

立法委員蔡其昌表示，大安區南勢厝路，過去已爭取預算改善約400公尺，這次再爭取交通部公路局專案計畫的經費，預計將改善「最後1公里」，利用公路局此次專案計畫的預算，先請市政府及公所提案，再向中央爭取經費建設地方，重鋪大安區南勢厝路。

蔡其昌說，雖然這條農路並不是很大條，但對於在地鄉親的進出非常重要，包含東安、中庄、南埔、南庄等里民都會頻繁使用，因此這次爭取預算重新刨鋪道路，對鄉親而言很基本卻很重要的需求，他將在中央持續努力關心並爭取相關計畫預算，市政府該配合的部分也請地方議員協助監督，積極提案。

市議員施志昌說，有些許地方配合款的部分，自己在議會也會全力爭取，大安區南勢厝路已近20年未重新刨鋪，導致路面老舊破損，希望這條路改善完成後，讓周邊里民與農友進出能更便利、安全。

交通部公路局指出，此次工程經費主要為交通部均衡城鄉發展推動計畫預算，協助非都市計畫區內道路改善，由市府及大安區公所提報南勢厝路改善計畫，總長約1公里，提報工程總經費約440萬，目前已完成審查，近期將會核定補助。