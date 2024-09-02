新北市2024市長盃3級棒球賽開幕由福營國中舞蹈老師與新泰國中棒球隊一同表演。（新北市體育局提供）

新北市113學年度市長盃3級棒球錦標賽2日在三重棒球場熱鬧開幕，由福營國中舞蹈老師與新泰國中棒球隊聯手帶來精彩的應援舞揭開序幕。新北市體育局長洪玉玲在開幕致詞中，感謝各承辦學校的積極參與，並鼓勵球員全力以赴，藉由比賽鍛鍊技術，為未來可能入選國家隊的機會打下基礎。

市長盃3級棒球錦標賽已邁入第12年，是新北市基層棒球的重要賽事，今年共有40支隊伍參賽，分為青棒、青少棒及少棒3個組別。比賽於9月2日至10月20日陸續在中山、大都會、重新及三重棒球場進行。體育局也邀請市民踴躍前往觀賽，為新北市的棒球新秀們加油打氣。

今年的開球儀式別具意義，特別安排少棒、青少棒、青棒及成棒選手代表進行4級傳球儀式，象徵棒球傳承與新北棒球運動的4級發展。少棒組代表是成功國小的李晉瑋，青少棒組由二重國中的林敏慶擔任代表，青棒組代表則是穀保家商的楊曜丞，成棒組代表為新北市成棒隊的盧奕呈。

這一系列傳球儀式，象徵新北市棒球從小學、國中、高中一路傳承到成棒隊，展現了新北市對棒球運動的支持與培育，也希望這些選手能夠在未來的職棒與國家隊賽事中繼續發光發熱。