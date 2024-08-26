九三軍人節將至，新北市議會議長蔣根煌今（26）日上午邀集轄內駐軍代表至議會茶敘，並致贈慰問金，表達對國軍官兵的慰勞之意。

蔣根煌今邀集北部地區後備指揮部、海巡署艦隊分署、海巡署金馬澎分署、陸軍關渡地區後備指揮部、陸軍憲兵訓練中心、新北市憲兵隊、新北市後備旅、新北市後備指揮部、國防部電訊發展室、國防部資通電指揮部、海軍海洋監偵指揮部及後備動員幹部訓練中心等單位代表至議會茶敘，副議長陳鴻源、國民黨團書記長陳偉杰、民進黨團總召張維倩及無盟總召蔡錦賢也到場向軍方致意。

蔣根煌表示，由於兩岸情勢緊張，共機共艦擾台頻繁，導致國軍弟兄勤務繁重，國軍為民前鋒，全民也應為國軍最強後盾，體現軍愛民、民敬軍的精神。茶敘後，他特別致贈慰問金給各駐軍單位，並與各單位代表一一握手致意，同時請他們向軍中弟兄轉達感謝及關懷之意。

北部地區後備指揮部將軍吳來益表示，感謝蔣議長對國軍弟兄的關心，他表示，無論何時何地，只要國家人民有需要，國軍必定不負人民所託，戮力完成任務。