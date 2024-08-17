今年沙雕展以「宇你相遇」為主題規畫三大展區。（新北市新聞局提供）

2024年「八里城市沙雕展」17日在新北八里左岸公園正式開幕，新北市政府高灘處今年以「宇你相遇」為主題，規畫3大展區「宇宙冒險、星際之旅、宇宙不思議」，共展示17座精美沙雕作品，並增設互動光影裝置及「小小沙雕師」活動，為市民帶來充滿奇幻與冒險的星際體驗。展期自即日起至10月13日，市民朋友千萬不可錯過。

新北市長侯友宜親臨現場揭開序幕，表示市府團隊自2019年起重新打造五股至八里左岸的自行車道及周邊景點，如八里漫步廣場、米倉無限公園等，也因此榮獲工程會金質獎的肯定。侯友宜強調，沙雕展已成為八里著名的品牌活動，去年吸引超過25萬人次造訪，今年則以宇宙冒險為主題，讓民眾能在淡水河口美景與奇幻光雕展之間，享受白日與夜晚的不同樂趣。

侯友宜表示，市府近年來積極推動低碳旅遊，讓來八里的遊客能安心、安全、快樂地騎自行車遊玩一整天。他也提到，未來八里的交通網絡將更加完善，包括105市道、淡江大橋、關渡新橋及淡北道路等重大工程將陸續完成，預期將帶動八里及周邊地區的繁榮發展。

今年的沙雕展特別加入「火箭升空」沙雕，帶領民眾探索可愛星球與外星人，夜間的互動燈光則營造出奇幻的宇宙氛圍。此外，周邊的「夢幻情緣」光雕展更是點亮八里左岸的夜晚，讓日夜皆充滿精彩看點。

高灘處長張修銘表示，今年沙雕展有別於往年，特別推出每周六的「小小沙雕師」免費體驗活動，自8月24日至10月12日共計64場，由專業沙雕師帶領民眾親手創作屬於自己的沙雕作品，藉此加深大眾對「八里城市沙雕」品牌的認識。

此外，沙雕展還與BALI水灣四季景觀餐廳及八里福朋喜來登酒店合作，參觀者在展覽期間拍照打卡並出示畫面，即可於BALI水灣四季景觀餐廳消費時免費享用哈根達斯冰淇淋，還有機會獲得福朋喜來登酒店提供的自助餐券及住宿券。更多活動詳情，請密切關注Facebook「新北水漾」粉絲專頁。