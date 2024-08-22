新北三峽民生街1處圍牆擋路20年，導致居民穿越巷子需繞路10分鐘，但在民進黨新北市議員卓冠廷、民進黨立委吳琪銘、龍埔里長陳椿瑩多方努力下，成功說服地主拆牆，卓冠廷表示，拆牆不僅提升通勤便利性，也因增設停車格連帶解決違停問題，預計9月底前完成人行道鋪設，完善行人安全。

陳椿瑩提到，該圍牆屹立20年地主都不願意拆除，導致居民跨越19巷及27巷時需多繞10餘分鐘路程，但在民代的努力下，終於成功勸說地主拆牆；基於人本交通，將率先完善人行道畫設，預計9月底前完工，未來再視情況規畫汽機車通行路線。

卓冠廷提到，將圍牆拆除後除了提升居民通勤的便利性外，居民也因為不必繞遠路，更有意願使用27巷巷尾的停車場，並已在沿路增設60格機車停車格，順帶解決巷弄違停的亂象，未來也將積極尋找適合地點並建議市府畫設汽車停車格，讓巷弄不再「車滿為患」。

卓冠廷說，雖然該處屬於私有地，但上面的設施基本上都依靠公家機關協助建設，因此才有立場去與地主協調；終於在多次會勘與溝通、並承諾會將後續的改善計畫一次做到好，成功說服地主，卓冠廷強調「拆牆後的首要目標，就是畫設人行道，降低行人通行風險。」

新北工務局新工處表示，該案相對單純，圍牆拆除後便會著手人行道規畫，若碰到消防栓等其他設施，也會與相關單位協調遷移位置，整體工程預計於9月底前完成。