牌照處罰態樣。（新北市交通警察大隊提供）

新北市警察局今年截至8月19日查獲偽變造牌照違規計72件，較去年同期增加52件，違規行政區以新店、三重、板橋、蘆洲、中和及坪林區等較多。原因與去年嚴重超速修法下修標準至超過速限40公里，以及酒駕當場扣繳牌照，增加民眾違規遭扣牌機會有關，另外危險駕駛、未定期檢驗或無照駕駛大車亦會面臨吊扣牌照處罰。

新北市交通警察大隊表示，分析使用偽變造牌照行為態樣有牌照遭吊扣吊銷欲重新上路、規避交通違規舉發、規避刑案查緝及權利車等。為避免偽變造牌照衍生交通治安問題，新北警於執行各式勤務時加強查緝，檢視車牌與實際車輛的車型、車色等資訊是否符合，或比對車身及引擎號碼，甚至聯絡車主查證，另外更建立「高風險車輛資料庫」，介接M-POLICE系統及AI巡防系統供外勤同仁於勤務中辨識攔查。

警方表示，偽變造牌照依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款，處3600元以上1萬零800元以下罰鍰並扣繳牌照，另外製造、販售、使用偽造牌照更涉及違反《刑法》第212及216條行使、偽造變造特種文書罪。

警方呼籲，近期屢有收受牌照遭冒用的交通違規申訴案件，提醒民眾發現有收到遭冒用牌照的違規舉發單，請盡速檢附相關佐證資料向處罰或舉發機關申訴，並向鄰近派出所報案，亦可至監理單位辦理更換號牌作業，避免一再收受舉發單，同時千萬不要借牌供他人使用。並提醒用路人開車上路勿嚴重超速行駛，違者除繳納高額1萬2000元至3萬6000元罰鍰，亦須吊扣牌照6個月，得不償失。