警方執行「環、警、監聯合稽查」取締噪音超標車輛。（警方提供／李京昇台中傳真）

台中市和平警分局聯合台中市政府環保局、台中區監理站等單位，在和平區台8線取締噪音、改裝車，1個晚上取締1輛噪音超標改裝車，依噪音管制法相關規定告發，罰鍰3600元，也查獲1件使用註銷牌照，依道路交通管理處罰條例舉發，罰5400元，並禁止其行駛，牌照扣繳，汽車當場移置保管。

台8線是通往谷關風景區的主要道路，為維護原鄉居民社區安寧，和平警分局會同環保、監理單位，昨（24）日晚上9時至11時，共同執行「環、警、監聯合稽查」取締噪音超標車輛及執行「淨牌專案」，維護市民居住安寧。

和平警分局表示，這次勤務共攔檢23輛，無現場實施檢測，取締1輛噪音超標，1件使用註銷牌照違規，未來將持續加強各項交通違規取締。民眾若發現改裝噪音車輛，可錄影或照相蒐證後上傳至環保署噪音檢舉網，若經通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條舉發，最重可處3600元罰鍰。