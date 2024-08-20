台中市和平區大雪山林道28.1公里、31公里處，今（20）日接連發生落石坍方、路樹倒塌事件，樹倒也壓垮台電電線，目前大雪山森林遊樂區全園區停電中，警方目前通報台電搶修中。

近日受到連日大雨的影響，山坡土石鬆動，導致多處落石事故，和平區大雪山林道28.1公里處今天上午9時15分許，發生落石坍方，造成道路被阻斷，和平警分局雪山派出所立即接獲民眾報案，派遣員警到場交通管制，確保現場安全，目前也請廠商清理，目前已恢復單向通行。

另外，在大雪山林道31公里處，也發生路樹倒塌事件，路樹壓壞台電的電線，導致大雪山森林遊樂區全區停電，目前已通報台電前往搶修，也已請處理廠商排除倒塌的路樹。

大雪山森林遊樂區全園區指出，園區從昨天晚上開始停電至今，目前仍未恢復供電，提醒民眾若要前往園區要多注意消息。

和平警分局長劉明興提醒民眾，在行駛山區道路時應保持小心慢行，隨時注意路面狀況，並避免任意超車或超速行駛。若發現路面有枯木、落石或其他障礙，請立即通知相關主管機關，或撥打110通知警方前往協助處理。