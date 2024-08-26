橋江北街將與南街人行步道串聯，美化大排周邊環境，總工程總經費約4823萬元，人行步道串聯預計10月底前完工，改善橋江南街人行環境，預計今年底前發包動工。（立委蔡其昌服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市清水區「米粉寮大排水溝」旁欒樹大道綿延2公里，每到秋天黃金花海盛開，為讓附近橋江北街與南街人行步道串聯，美化大排周邊環境，立委蔡其昌26日邀相關單位會勘，工程總經費約4823萬元，人行步道串聯預計10月底前完工，改善橋江南街人行環境，預計今年底前發包動工。

橋頭里長林瑤卿說，米粉寮大排沿岸河堤步道不僅是當地人早晚運動休憩地點，甚至很多民眾慕名而來，橋江南街、北街未來若串聯，讓步道範圍更廣更長，另呼籲相關單位維護管理路樹，及民眾共同維護環境、不要讓寵物隨意就地大小便。

立委蔡其昌表示，橋江北街與南街人行步道串聯後，美化大排周邊環境，未來河堤就變成一個美麗的環狀步道，對民眾運動遊憩而言，更加豐富、安全及便利。因為河堤2側都綠美化，對這附近的社區居民來說，提升環境優雅美麗，當然可能還達不到歐洲水岸第一排的美景，但相距也不遠。

蔡其昌說，為了擺脫行人地獄的惡名，希望讓找不到大型公有地運動休憩的鄰里，透過爭取河堤步道的改善，把「米粉寮大排水溝」周遭環境整頓，進一步提升整體環境，能夠讓民眾擁有安心運動休憩的環境空間，也保障行人的安全。

清水區橋江北街河堤步道自去年完工後受好評，地方盼改善橋江南街，內政部國土管理署將補助橋江南街人行環境改善經費，交通部公路局補助清水區公所進行橋江北街與南街既有人行步道串聯，未來完工後讓米粉寮大排南、北岸整體串聯，成為社區鄰里的休憩運動場。