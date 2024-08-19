台中國際機場目前正展開新建聯絡道滑行道及停機坪滑行道工程，預計2025年完工，將可提供航機快速脫離跑道，減少占用跑道時間、縮短滑行距離，有效提升跑滑道運作效率，立委何欣純、交通部次長林國顯、民航局局長何淑萍等人19日前往視察，同時考察機場出入境動線、航警門禁管制點等，盼全面提升機場服務品質。

立委何欣純、交通部次長林國顯、民航局局長何淑萍等人19日前往視察機場。（李京昇攝）

何欣純等人今天前往機場，視察出入境動線、航警門禁管制點、自動查驗通關系統、管制區內候機室空間、廁所、飲水機、自動販賣機、行李提領轉盤區等設施設備，以及停車場、公車候車室等機場服務空間設施，並希望將旅客便利性、提升服務品質放在發展的第一順位。

立委何欣純、交通部次長林國顯、民航局局長何淑萍等人19日前往視察機場。（李京昇攝）

何欣純指出，機場內動線盼民航局和移民署丶海關、航警局安檢等動線的協調，希望能夠更有效率，減少旅客等候時間，再來出境候機空間看起來位置不夠，雖然是暑假期間但今天周一就有不少國人準備登機，這個短時間內應可以把空間調整的更加舒適，入境後號稱30分內可取行李，但偶爾聽聞發生取行李延宕入境時程，班機起降時間幾乎都可掌握盼機場服務品質可更細膩，讓民眾體驗更好的服務，大眾運輸接駁方面，捷運橘線甫通過可行性評估還有很長的過渡時間，這部分要請一同考察的市議員協助關心爭取。

另外，國人旅遊最重視機場出入境的時間效率，何欣純說，今年6月有20萬人次從台中出入國門，現在暑假只會更多，未來有機會繼續推高每月出入人數，明年將完工的「台中國際機場新建聯絡道滑行道及停機坪滑行道工程」能提供航機快速脫離跑道，減少占用時間、縮短滑行距離，有效提升航班運作及增進停機坪運用，目前工程進度66.44％。

何欣純說，去年7月完成整建航廈整建工程，雖然可服務國內加上國際線的年容量增至369萬人次，但機場定位成中部國際門戶，「擴充機場空間」是最迫切也是最重要的問題，興建第3航廈刻不容緩，目前綜合規畫正在修正階段，她要求交通部全力支持並縮短行政時程。同時每5年滾動檢討的「台中國際機場整體規劃」，也請業務單位和地方政府保持溝通台中機場各項規畫與期程，才能因應中部國際機場的未來需求。

交通部次長林國顯說，疫情前的航線有14條，目前已經恢復11條，國際航班還有3條包機航線，疫後有一些地方是有產業的移轉，原很多大陸航班轉移到東南亞，持續會在航線上做爭取，而台中國際機場服務地區包含苗栗，南投、彰化等，部長李孟諺今也指示盡快整合，無論在動線服務設施上甚至公共運輸持續努力升級。

何欣純表示，現興建中的滑行道基礎工程，預定明年完工能提升台中機場國際線營運強度，先求穩定發展讓機場年服務人次呈上升趨勢，讓台中人不用跑桃園機場可以睡飽出門，可省下時間及來回的交通費用，每人至少超過1500元，中長期則積極取得共識進入陽西區建設，朝新建新國際航廈、跑滑道、機坪等建設，完成整體建設目標。

今日還有台中市議員蔡成圭、蕭隆澤、江肇國、張芬郁、林德宇、施志昌、張家銨一同出席；以及市議員陳淑華、李天生、楊典忠、鄭功進、王立任、曾威、陳俞融派服務處代表與會。