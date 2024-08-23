國道一號中山高速公路北上，接往國2機場系統的匝道內，23號下午3時許，發生貨車疑似自撞翻車事故，導致匝道內完全無法通行，國道警方接獲報案已經趕到現場封閉匝道，請民眾提早改道。

國道一號北上機場系統匝道，貨車自撞翻覆，匝道完全封閉。（翻攝國道1968監視器）

據了解這輛貨車疑似下匝道時，不明原因撞及右側護欄，導致車輛向左翻覆，整輛車直接側躺在車道上，所幸駕駛只受到輕傷，因為車輛阻擋了匝道車道，國道警方獲報立即到場封閉匝道，並連繫拖吊車到場協助，至於詳細車禍原因還有待釐清。