國道一號中山高速公路北上，接往國2機場系統的匝道內，23號下午3時許，發生貨車疑似自撞翻車事故，導致匝道內完全無法通行，國道警方接獲報案已經趕到現場封閉匝道，請民眾提早改道。

國道一號北上機場系統匝道，貨車自撞翻覆，匝道完全封閉。（翻攝國道1968監視器）
國道一號北上機場系統匝道，貨車自撞翻覆，匝道完全封閉。（翻攝國道1968監視器）

據了解這輛貨車疑似下匝道時，不明原因撞及右側護欄，導致車輛向左翻覆，整輛車直接側躺在車道上，所幸駕駛只受到輕傷，因為車輛阻擋了匝道車道，國道警方獲報立即到場封閉匝道，並連繫拖吊車到場協助，至於詳細車禍原因還有待釐清。

台中大里電動二輪車與貨車相撞 騎士捲車底命危
藤枝遊樂區休園至8月底 聯外道路柔和橋臨時便道現裂縫封閉
國1林口交流道北向入口施工封閉 臨時路線圖出爐
#匝道 #貨車 #國道一號 #機場系統 #封閉
全球關注 2024美總統大選 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？