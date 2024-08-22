交通部高公局第一新建工程分局辦理「國道1號林口交流道改善工程」北上入口匝道立體交叉箱涵施工，先行設置臨時北上入口匝道取代原有林口B北上入口匝道，該臨時的北上入口位置較原有之林口B前移約50公尺，訂於8月29日上午6時開放通行，同時將封閉舊有林口B北上入口匝道，請文化北路經由龜山一路進入國道1號北上之用路人配合。

高公局提醒，8月29日（星期四）上午6時起，林口B交流道北向入口匝道配合施工封閉，請改行臨時北向入口匝道進入高速公路。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

高公局表示，林口B交流道臨時北向入口匝道位於原入口匝道上游端約50公尺。臨時匝道車道寬度為3.75公尺，行車速限則為40公里／小時。林口A交流道北向出口及林口B交流道北向入口間之集散道路車道線形亦將同時配合調整，請用路人行經該處時減速慢行。

高公局提到，道路施工管制期間，行經管制區域之車輛請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全。本項作業若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。詳細道路封閉資訊請收聽警察廣播電台，或撥打高速公路局服務電話1968，亦可至下列網站查詢最新施工資訊。