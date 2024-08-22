交通部高公局第一新建工程分局辦理「國道1號林口交流道改善工程」北上入口匝道立體交叉箱涵施工，先行設置臨時北上入口匝道取代原有林口B北上入口匝道，該臨時的北上入口位置較原有之林口B前移約50公尺，訂於8月29日上午6時開放通行，同時將封閉舊有林口B北上入口匝道，請文化北路經由龜山一路進入國道1號北上之用路人配合。
高公局表示，林口B交流道臨時北向入口匝道位於原入口匝道上游端約50公尺。臨時匝道車道寬度為3.75公尺，行車速限則為40公里／小時。林口A交流道北向出口及林口B交流道北向入口間之集散道路車道線形亦將同時配合調整，請用路人行經該處時減速慢行。
高公局提到，道路施工管制期間，行經管制區域之車輛請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全。本項作業若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。詳細道路封閉資訊請收聽警察廣播電台，或撥打高速公路局服務電話1968，亦可至下列網站查詢最新施工資訊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。