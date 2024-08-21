豬隻在國道亂竄！國道1號北上73公里處楊梅段，於21日5時55分許，由32歲林男駕駛1輛滿載豬隻的車輛，疑似行駛太靠近路肩，擦撞1輛因故障於路肩滑行的大貨車，導致豬隻逃脫在國道亂竄，警方連忙追著豬隻在一旁戒護，國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊於6時接到指揮中通報前往排除。

滿載豬隻的車輛右前方擦撞到於路肩滑行的大貨車左後方，共有3隻豬掉落於車道上，幸無人受傷，雙方酒測值均為0，這起事故意外導致國道一早塞爆，警方約於8時排除。

豬隻在國道亂竄！國道1號北上73公里處楊梅段，於21日5時55分許，由32歲林男駕駛1輛滿載豬隻的車輛，疑似行駛太靠近路肩，擦撞1輛因故障於路肩滑行的大貨車，導致豬隻逃脫在國道亂竄，警方連忙追著豬隻在一旁戒護，國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊於6時接到指揮中通報前往排除。（國道警方提供／廖姮玥桃園傳真）