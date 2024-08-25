台北市政府成立「道路挖掘管理中心」管理道路施工挖掘以及地下管線，由台北市工務局轄管，若未經許可開挖恐將面臨罰鍰；不過台北市審計處發現，台北市近4年共裁罰1447件，其中北市府相關單位竟遭罰456件，其中台北自來水事業處遭罰157件，工務局轄下工程處則合計249件，遭罰大戶中僅輸台電505件位列第2名，要求改進。

根據審計處總決算審核報告顯示，工務局成立道路挖掘管理中心，執行台北市道路挖掘暨路面修復工程、管線機關的管線與附屬設施物的施工管理，相關道路挖掘、修復費收入及違反《市區道電線電纜地下化辦理情形路條例》及《台北市道路挖掘管理自治條例》相關規定之罰鍰等收入，納入「台北市道路基金」的資金來源。

報告指出，據統計2020年度至2023年9月底止，道路挖掘因未依規定施工或品質抽驗結果不符規定等違規，經裁罰者共計1447件、罰鍰金額計2208萬元，其中遭裁罰者前三名分別為台電505件、北水處以及台北市工務局等北市府機關共456件，中華電信137則為第三名，三者合計1098件，占裁罰總件數之75.88％。

再進一步分析，北市府主要違規機關為北水處157件、衛生下水道工程處80件、水利工程處76件、新建工程處67件、公園路燈工程管理處26件。

報告強調，台電、北市府以及中華電信違反管理規定而裁罰者眾，且部分工程承商有多次違規情事，要求檢討改進並定期向管線機關宣導違規項目較多的案件態樣，同時彙整施工廠商現場管理人員違規情形，以利管線機關瞭解其承攬廠商的良莠，優化道路挖掘管理系統功能使管線機關能即時掌握案件應辦作業，避免發生違規情事，並加強列管違規情事，以維道路品質。

台北市工務局表示，道路挖掘違規情形已組成專案小組，並定期召開專案檢討會議，統計其列管機關（構）違規件數，已由2022年170件，降至2023年116件，違規件數降幅達31.8％，相對於台電、中華電信等單位，市府違規較少，多半是行政作業上的缺失，這部分也會不斷跟各單位宣導，請他們約束廠商。

工務局強調，將定期召開會議檢討違規情形，由要求各單位檢討及策進作為，另針對特殊個案加強檢討及宣導，目前亦滾動式修正「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」，使管理制度更加完備。