台中市和平區台8線東關路三段白鹿往白冷方向，21日下午下起豪雨，導致邊坡無預警掉落落石，並擊中1輛轎車，邱姓駕駛與另名女性乘客受到輕傷送醫，2名幼童則無受傷，中區養護工程分局谷關工務段目前派員配合警方處理路況，維持單線雙向通行，預估稍後等車輛移除即可恢復道路通行。

和平區台8線東關路三段附近，今天下午降下豪雨，時雨量達30.5MM，導致邊坡落石掉落，邱姓男子開車路過，車輛慘遭落石擊中，其車輛引擎蓋全毀，和平警分局天輪派出所獲報前往處理。

警方獲報到場救援。（民眾提供／李京昇台中傳真）

落石砸中車輛引擎蓋。（民眾提供／李京昇台中傳真）

據警方了解，邱男一車4人為祖孫關係，邱因為落石掉落瞬間，身體往前傾撞擊方向盤，導致他胸部疼痛，不過無明顯外傷、意識清楚，另名女乘客則嘴唇流血、意識清楚，另外，車上還有2歲男童、8歲女童，所幸2名幼童都無受傷僅受驚嚇。

谷關工務段指出，近日山區多為午後陣雨，突來大雨導致邊坡無預警發生落石，工務段將在天候允許再行空拍確認邊坡狀況，及規畫後續防護作為。呼籲用路人，降雨不斷山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。