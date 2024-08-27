近年來台中房市買氣火熱，惟豪宅市場趨冷不少！住商機構觀察實價登錄資料發現，台中市突破豪宅門檻4,000萬元以上的交易件數，三年來減少44.3％；不過，觀察台中市最多豪宅議題的西屯、南屯等區域，卻不見屋主賠售潮！

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受到「平均地權條例」修法等因素影響，對豪宅買氣衝擊不少，惟短期買賣需負擔高額房地合一稅，賣方觀望氣氛濃厚，致使價格仍有支撐。

住商機構根據實價登錄資料，統計台中市4,000萬元以上住宅用華廈或大樓交易案，其中，疫情時房市多頭的最高峰期2022上半年，全市約有174筆豪宅交易案件；不過，僅時隔三年，觀察2024上半年，台中4,000萬元以上豪宅交易案件卻下滑至97件，減幅高達44.3％。

賴志昶分析，台中市受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，惟市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數產品支撐主力買盤，加上政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件，更加乏人問津。

不過，進一步觀察台中市各區域高總價住宅交易量，南屯區卻是異軍突起，2024上半年成交件數相較2022年同期，成長高達73.3％。

住商不動產七期南屯加盟店長黃盟翔表示，南屯區近年來重劃區議題濃厚，如地段最燙金的七期重劃區，就有部分區段位於南屯區，還有新興13期重劃區等，皆吸引品牌建商爭相插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固下，區段買氣自然有支撐力道。

台中市雖說豪宅買氣低落，惟觀察實價上有成交4,000萬元以上豪宅所在行政區，近年來區域賠售數量仍屬低檔。

賴志昶分析指出，2016~2017年房地合一稅正式上路，許多高總價住宅出現賠售，不過，近二年打房一波接一波，觀察交易量體卻有影響，但仍不見賠售潮，主因有二，一是賣方心態不同，不動產相較其他金融工具更為穩健，且能借貸較多金額，能保有更多槓桿空間；其次是稅制，台中不少豪宅都屬新成屋，但「房地合一稅2.0」上路，短期轉手獲利低，因此屋主心態轉為長期持有；最後，房價一路走揚，不少屋主怕轉手資產買不回同地段，因此觀望心態頗為濃厚。