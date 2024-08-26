周末收到老闆簡訊，下班後工作電郵通知仍不斷響起，對許多上班族來說，或許已經司空見慣。不過澳洲從今（26）日起正式啟動新法案，員工如今在下班時間有權拒絕閱讀或回覆公司聯繫，不會因為沒有回覆老闆而遭懲罰。

綜合路透社等外媒報導，澳洲「斷聯權」（right to disconnect）新法今日生效，員工可以在下班後「無視」干擾家庭生活的工作電郵與電話。

不過儘管澳洲這項新法案賦予員工不回應的權利，但仍必須是在合情合理的情況下，同時法案也並非「完全禁止」雇主聯繫員工。所謂切斷聯繫的認定，最終還是得由官方的仲裁機構「公平工作委員會」（FWC）認定。

FWC進行判定時，將根據員工的職位、個人情況，以及聯繫方式與原因進行綜合裁量。雇主一旦被認定違規，最高可處9.4萬澳元（約新台幣206.2萬元）的罰款。

新法支持者強調，這份法案能讓員工有信心向持續入侵他們個人生活的工作電郵、訊息與電話說不。在通訊方式越來越便捷的情況下，家庭與工作之間的界限越來越模糊，而新冠疫情開始之後，這項不良趨勢更形惡化。

根據公共政策智庫「澳洲協會」（The Australia Institute）在去年進行的一項調查顯示，2023年澳洲居民平均有281小時的無薪加班工作，換算約等於1300億澳元（約合新台幣2.85兆元）價值。