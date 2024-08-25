我們經常聽人說「有錢人想的和你不一樣」，可是到底擁有多少財富才算得上是有錢人？最新調查顯示，在美國，想要讓別人誇一聲「有錢人」，至少要有250萬美元（約新台幣8056萬元）才行。

房價漲、股價漲，美國人對「富人」的標準也在升高。嘉信理財（Charles Schwab）近日發布的《2024年現代財富調查》顯示，隨著過去幾年的通膨飆升，被視為富有的所需金額也跟著增加。

2022年至今，美國民眾的生活成本大漲了11%以上，同時期的「富人」門檻則增加了近14%。2022年與2023年的「富人」門檻為220萬元，如今已提高了30萬美元至250萬美元。

調查顯示，不同年齡層對「富人」的理解也有所不同，隨著年齡增加，眼中的「富人」門檻也跟著升高。12歲至27歲的Z世代認為需要120萬美元，28歲至43歲的千禧一代認為需要220萬美元，44歲至59歲的X世代認為是270萬美元，60歲至78歲的嬰兒潮一代則認為要280萬美元才稱得上「有錢」。

分析指出，民眾對「富裕」的標準變高，是因為近年通膨飆升，日常生活成本大幅增加，而為了維持相同的生活水平，民眾認為自己需要更多財富才能算是「富裕」。