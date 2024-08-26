前哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）因隱瞞加入中國「千人計畫」，2021年在美遭定罪，去年遭判兩年監管期。據香港《南華早報》24日報導，此前曾因美國川普政府的「中國行動計畫」獲罪的李柏證實，他正在尋求中國大陸和香港的工作機會。

李柏在回應《南華早報》的郵件中說，他無法接受採訪或回答具體問題，但表示他正在中國大陸、香港和其他地方的幾所大學中尋找機會，但尚未做出任何決定。他表示，「我還沒有去過香港，但今年秋天可能會去」。

報導稱，65歲的李柏是奈米科學領域的領軍人物，也是奈米技術應用於生物學和醫學領域的先驅。根據跨國傳媒集團湯森路透的數據排名，李柏因其科學出版物的累積影響力和引用次數，被評為2000年至2010年期間世界頂尖化學家。

2018年，川普政府啟動「中國行動計畫」，矛頭直指在美國工作的華裔科研人員，或者與中國有交流合作的美國科學家。根據此前美國《麻省理工科技評論》的不完全統計，截至2021年，「中國行動計畫」總共起訴了148人，其中88％的被告是華裔或者華人。這一計畫因在美國學術界引發強烈反對，於2022年被叫停。

2020年1月，李柏被FBI逮捕，理由是其提供了與中國一所大學的虛假資金關係。李柏在2021年12月被判有罪，並在「中國行動計畫」已被終止的情況下，於2023年4月被判兩年監外看管，其中前6個月在家軟禁，另外被罰款5萬美元，以及補稅3.36萬美元。