翻攝臉書《泰國清邁象 Chiang Mai Elephant》

泰國臉書網紅「泰國清邁象」，平時都會在臉書發出很多泰國有趣的事件，近日在臉書上PO出一名女子的誇張行為影片，這名女子駕駛電動行李箱並手拖另一件大行李箱行駛在前往廊曼機場的馬路上，女自還邊騎邊低頭滑手機，這行為十分誇張。影片發布後，迅速引發了泰國網友熱議，除了擔心該名女子的行為是否安全的同時，也對其行為是否違法提出了質疑。

網友們紛紛留言評論表示：「大家千萬不要模仿，不僅違法，還造成了嚴重的安全隱患，給其他在道路上正常行駛的司機帶來了麻煩」、「交警不管嗎，一直低頭玩手機而且不戴安全帽」」、「這太危險啦！」。

泰國交警發現這段影片後，也在第一時間對該情況作出了回應，根據泰國1979年版《車輛法》和《陸路交通法》相關規定，電動行李箱的外觀及其用途明顯不符合「車輛」的要求，不得在任何情況下作為交通工具來使用。該名女遊客的行為已經構成了妨礙交通罪，警方在對該名遊客行蹤進行調查時，發現該名女遊客持大陸護照，已於8月22日晚上離開了泰國。