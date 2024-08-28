另外，泰國央行預估，這個東南亞第2大經濟體，2024年GDP可望達2.6%，2025年再成長3%，但產業復甦步調並不一致。泰國央行也坦言，這樣子的經濟成長幅度並不是很傲人。

泰國央行指出，並不滿意泰國的長期經濟成長在走下坡。在經濟成長不理想之下，沒法子增加生活水平，也沒辦法提供必要的社會福利。不顧中央政府一直想要調降利率，泰國央行上周還是決定連5次維持利率不變。

下次利率審核例會預定在10月16日舉行的泰國央行指出，若經濟前景出現變化，就準備改變利率方向。不過，政策需具有選擇性，一旦遇到不確定性以及突發狀況時，可當作保留成長韌性的緩衝來使用。

泰國央行認為，當地觀光業的復甦已明顯有所起色，但其它產業卻成長較緩慢，製造業就是其中一例。不過，這也要歸咎於結構性因子的差異，像是人口變化等。

另外，泰國中小企業或許會出現信用緊縮（credit contraction）現象，嚴重時恐引發金融危機。因此，泰國央行需要時間把當地家庭債務與GDP的比重，從目前高達90%以上，先降到較合宜的80%左右。