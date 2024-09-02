中秋佳節即將來臨，國泰集團秉持「給人幸福，助人圓夢」的公益初衷，延續每年中秋送暖活動，國泰飯店觀光事業關懷偏鄉，近日捐贈150盒中秋禮盒予以SDGs文化永續課程為教育目標的「高雄市巴楠花部落中小學」，希望透過實際行動傳遞愛心、扶助偏鄉，讓學子們能在中秋前夕感受社會溫暖。國泰飯店觀光事業也邀請各界響應，讓善的循環延續下去。

國泰飯店觀光事業長期推動社會福利，旗下飯店積極落實公益關懷行動，今年度不僅主動發起物資捐贈，同時也推出高齡友善專案，提供長者樂齡餐飲優惠等，這次偕和逸飯店．高雄中山館進行中秋月餅捐贈儀式，並邀請孩童們前來飯店用餐和參觀導覽，讓偏鄉孩童們能有不同於以往校園教學的體驗。捐贈當天（8月27日）校方則回贈竹背簍和小米信物作為謝禮，象徵飯店友善土地及支持永續人才培育。

國泰飯店觀光事業營運副總經理暨企業永續委員會總幹事張惠美表示，每年月餅捐贈希望這個分享的理念可以擴大到不同族群，從弱勢團體、新住民家戶、偏鄉孩童等都是國泰飯店觀光事業的關懷對象。未來國泰飯店觀光事業會持續搭建永續平台，透過不同形式實現社會共好。」巴楠花部落中小學校長張新榮表示：「感謝國泰飯店觀光事業的善心和支持文化四祭永續課程，期待未來一起共好、實踐永續。

位於高雄市杉林區的巴楠花部落中小學，2009年因莫拉克風災後異地重建，風災前是位在山上那瑪夏的民族國小，風災迫使他們離開原鄉，先寄讀在旗山古蹟校舍，2012年再到杉林區的民族大愛國小，後來更名為巴楠花部落中小學，2017年正式轉型為「布農．多族」的原住民實驗學校，全校貫徹SDGs教育理念，並於2023年成為聯合國Global School Member。

邁入9月中秋前夕，國泰飯店觀光事業加碼推出限時優惠，即日起至9月15日前預訂即享9折優惠（AMAZZING CLUB會員享85折），映月廣式中秋禮盒原價1,880元，優惠價1,692元、豐月蛋黃酥中秋禮盒原價1,280元，優惠價1,152元，為你獻上專屬秋節禮遇。