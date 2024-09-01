教育部及內政部今天召開記者會，共同啟動9月國家防災月一系列活動。（林志成攝）

9月是我國「國家防災月」，教育部及內政部今舉辦「跨部會攜手合作，提升全民防災量能，國家防災日系列活動記者會」，行政院長卓榮泰表示，所謂防災就是「做好準備，希望它不來」，他很關心「摩羯」颱風本周可能襲台，希望各相關單位及早準備，以降低災害損失。

教育部與內政部兩部會今天共同辦理記者會，攜手交通部氣象署、經濟部水利署及農業部農村發展及水土保持署等單位，積極落實防災工作，以建構安全的韌性家園。

卓榮泰致詞時表示，「防災是做好準備，希望它不要來」，他現在最掛念的是「摩羯」颱風會不會來，根據氣象報告，可能本周四、周五會影響台灣，他希望氣象署可以將訊息快速、正確的提供給防災團體及地方政府，各單位也要提早因應。

卓榮泰今天也到地震屋體驗大地震時的感覺，他表示，今天不吃早餐就來參加這個活動，希望跟人民的感覺在一起，像保護我自己一樣，保護人民。

教育部長鄭英耀則說，氣候變遷帶來的災害非常複雜，負面影響造成的損失超乎想像，而台灣是地震、颱風頻繁的地區，防災意識應該是全民素養，教育部正開發各種防災課程，然後融入各教育階段讓學生學習。

教育部表示，全國高級中等以下學校將於9月20日，結合交通部中央氣象署地震速報訊息軟體發布的模擬地震訊息；其餘各教育階段（各公私立大專校院及幼兒園）運用災防告警細胞廣播訊息，以校內廣播系統、喊話或依各校現有設施，同步進行地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力。

內政部長劉世芳則說，1999年9月21日台灣發生921地大地震，之後為了強化全民防災意識，因此將每年9月訂為「國家防災月」。她強調，要將天然災害的傷亡降到最低，不是只有祈禱，而是要有心理準備。

劉世芳指出，內政部將在9月18日至20日邀請全世界12個國家的團隊，在澎湖及嘉義進行地震方面的防災演練，將預防工作做在前面，並提升全國民眾對於災害的警決心。