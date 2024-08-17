國民黨立委賴士葆抨擊賴政府不核准供電北台灣5MW以上的數據中心，有如新版的一國兩制，把北台灣縣市當成敵人，太狠了。(本報資料照)

台電董事長曾文生表示不供電給桃園以北數據中心，行政院坦承北部缺電且去年供需差距達200億度電， 國民黨立委賴士葆抨擊賴政府召開國家氣候變遷對策委員會會議只是過場戲，如今不核准供電北台灣5MW以上的數據中心，有如新版的一國兩制，把北台灣縣市當成敵人，太狠了。

賴士葆在臉書發文表示，國家氣候變遷對策委員會開完，很像一齣過場戲，只是要顯示政府重視能源政策，並沒有回應社會希望政府重新檢討能源政策的期待。賴清德說能源議題不是反核或擁核的是非題，而是多元的選擇題，但必須符合法制規範。綠能無法彌補電力的缺口，只是執政黨不主動提出修法，對於在野黨提出讓核電廠復活、延役的修法，綠委強力阻擋。可以想見，即便通過修法，也會如同國會改革通過修法一樣窒礙難行的下場，因為那違背民進黨的非核黨綱。

賴士葆說，國家氣候變遷對策委員會會議結束，一切回到原點，核能仍是執政黨的公敵，行政院長卓榮泰表示並未改變非核家園的目標，要使用核能目前沒有相關法令，執政黨一方面想盡辦法阻擋修核管法，另外在設下幾道防火牆，就是說要確保核安、核廢料處理和社會共識之下才會討論核能延役的議題。所以現階段連討論都不要討論，想都不要想。

賴士葆指出，7月底核三廠一號機停機、明年5月二號機也停，因此多出4百億的支出，今年又追加千億納稅人的錢補貼台電的虧空，還可能要漲電價，政府錯誤的能源政策付出重大的代價，最後全民買單。

賴士葆強調，台灣不缺電的口號，如今改成北部電力不足，新北有三座核電廠，還有一座火力發電廠，現在把核電廠關了，順勢可以阻止因應AI時代來臨，科技大廠要蓋資料中心，以電力不足為由，懲罰北台灣非綠執政的縣市設立數據中心，這是新版的一國兩制---不核准供電北台灣5MW以上的數據中心，把北台灣縣市當成敵人一樣，太狠了。