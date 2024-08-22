新竹縣新豐鄉鳳蓮宮旁市場22日出幾名在地客語薪傳師，為客語爭取在台灣的語言平權地位，並醞釀23日義民爺祭祀大典上，對前來的行政院長卓榮泰喊話，盼政府正視客家族群心聲，同時向民眾宣講理念，拒絕閩南沙文主義，客語也是台語的一種。

發起人之一的台灣非物質文化遺產協會理事長謝賜龍指出，文化部有意將閩南語變成「台灣台語」，但台灣原住民也是台語、台灣客家話也可以簡稱是台語，但少數閩南沙文主義者稱他們的閩南話為台語，屏除其他語言，若此議案通過，對其他族群傷害甚大。

「台語是公共財，不是閩南人、河洛話的專有名詞。」謝賜龍強調，舉辦連署的訴求，就是希望政府不能鴨霸，因此才到市場宣講，22日當天蒐集約200人簽名連署，其中不乏閩南人，他們也支持此理念。

為讓中央重視地方聲音，謝賜龍表示已醞釀集結志同道合者，預計在23日新埔義民廟義民爺祭典上，要對卓榮泰「嗆聲、喊給他聽」，盼院長聽見地方客家族群的訴求，語言政策不能蠻幹。