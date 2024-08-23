2030年供電920萬瓩 卓榮泰直言還有200萬以上餘裕

卓榮泰錄製電視政論節目時，有擔任來賓的大學生詢問，AI與算力基礎建設、建置資料中心都需用到大量的電，外商也會要求綠電，未來供電是否能滿足產業需求？另對於台灣軟體人才往往選擇出國就業，如何防堵高階人力流失？

卓榮泰說，根據台電計算，2030年之前每年需要用電量約增700萬瓩，而現在包括建置新電廠、能源開發可達920萬瓩，「表示我們還有200萬以上的餘裕」。

卓榮泰強調，政府還是全力發展綠能，並讓所有電廠能夠如期完成，同時推動深度節電，這是不可放棄的工作，才能夠到2030年之前沒有缺電之虞。

卓榮泰說，至於為何一直講2030年，這是因為2030年之後還有更多的新電廠會接上來，「而且2030年之後，除役的那些大大小小的電廠，沒有現在到2030年這麼多，所以2027年、2026年是我們所有電廠除役的高峰，對台灣整個國家能源增長是特別特別地困難」。

卓榮泰續指，但過了這段時間之後，未來新的電廠會逐步接上來，除役的沒有那麼快，安全量就會更大，同時，永遠不會放棄發展綠能的工作，「如果綠電現在是沒有成效，為什麼那麼多大廠要來台灣，而且爭著要用綠電？表示我們還是有一定的底子，可以去面對這樣的用電需求」。

另對人才議題，卓榮泰說，台灣在高科技硬體製造相當領先，但在軟體設計上稍顯不足，所以未來一定要「軟硬兼備」，在硬體上繼續帶領世界領先的潮流、最高端的製成，但對於超級電腦、運算中心，還有把「算力」形成國力的過程中，要著手進行軟體設計和開發。

卓榮泰補充，現在也很多世界大廠願意到台灣各縣市成立運算中心，超級電腦也會陸陸續續增加，這就是總統賴清德所提「五大信賴產業」中相當重要的半導體及人工智慧，政府也投入很多經費。

卓榮泰說，台灣有很多人才，現在很多外國大廠會來台灣，「也希望要嘛你要帶一些先進的一些人才進來，要嘛你來之後，你來這裡建廠開始一段時間，我們共同來訓練AI的人才給這些高科技廠商來用」，經濟部長郭智輝也提出希望在未來能夠培訓20萬名AI人才，放到各個產業去。

卓榮泰表示，也不能夠完全著重在高科技的產業，台灣的傳產跟中小微企業才是台灣的命脈，要推動淨零和數位雙軸轉型，政府要協助培訓AI人才，因此，行政院經濟發展委員會也提出「國家人才競爭力躍升方案」，希望能夠引進更多外國優秀人才，包括學生來台唸書、留台工作，幫助台灣的產業。